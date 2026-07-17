Цель — обвал логистики. Армия России сосредоточила удары на украинских портах

Российские военные 17 июля вновь нанесли массированные удары по украинским портам, используемым для нужд ВСУ. Атаки на инфраструктуру Украины стали ежедневными, следует из сводок Минобороны РФ. Аналитики сообщают о росте мировых цен на пшеницу и проблемах с логистикой украинского зерна. Мощности украинских портов за две недели упали на треть. Что известно об ударах и их последствиях — в материале «Газеты.Ru».

Армия России нанесла новые массированные удары ракетами и беспилотниками по украинским портам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки [поражены] четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», — объявили в ведомстве.

Кроме того, в порту Одессы от ударов пострадали резервуары с топливом, предназначенным для нужд украинской армии.

За несколько часов до этого объявления в Минобороны рассказали о ночных ударах по портам Одессы и Черноморска:

«Поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов».

Целями стали в том числе два цеха, в которых собирали дроны средней дальности UJ-22, а также склад с боеприпасами.

Представители Минобороны России с 11 июля ежедневно сообщают об атаках на украинские порты.

Военкор Александр Коц подчеркнул, что удары каждую ночь наносятся по гаваням Одессы и Черноморска, нередки атаки и на порты Измаил, Южный и Днепро-Бугский.

«Смысл системного удара — обвал всей морской логистики ВСУ на юге. Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский — это узел разгрузки западного военного импорта, приема ГСМ и, как выясняется по этой неделе, площадки узловой сборки ударных беспилотников», — объяснил он.

Трудности для Украины и подорожание зерна

Участившиеся атаки российской армии на порты уже привели к появлению сложностей с логистикой у Украины и ее союзников, пишет газета The Financial Times. По данным издания, в одной только Одессе складские мощности за две недели сократились на треть , а владельцы судов отказываются направлять в этот район сухогрузы. Некоторые трейдеры и вовсе приостановили закупки зерна в городе.

Перебои в работе гаваней уже привели к росту цен на зерно. На Чикагской бирже стоимость пшеницы достигла $6,95 за бушель (около 27 кг), что является максимальным значением за два года.

«Рынок начинает понимать, что это не обычный краткосрочный рост цен из-за ситуации в Черном море, который обычно быстро проходит. Последствия могут оказаться более серьезными: оценки экспорта как России, так и Украины, вероятно, придется существенно снизить, что сделает мировое предложение зерна и пшеницы менее стабильным», — издание приводит слова управляющего директора аналитической компании SovEcon Андрея Сизова.

Для решения проблемы участники рынка рассматривают возможность перенаправить часть поставок зерна в румынский порт Констанца, доставляя его по реке Дунай, заявила аналитик зернового рынка Маша Беликова.

В то же время FT утверждает, что аналитики ожидают снижения поставок и российского зерна из-за участившихся ударов ВСУ по сухогрузам в Азовском море.

Американское агентство Reuters сообщает, что за последние несколько недель мощности портов Украины сократились на треть. Сейчас они способны отгружать около 4 млн т зерна в месяц, хотя ранее этот показатель доходил до 6 млн т.

«Россия начала систематически наносить удары по портовой инфраструктуре, терминалам и всей транспортно-логистической цепочке, снова и снова используя баллистические ракеты»,

— издание приводит выдержку из отчета торгового отдела украинского союза фермеров.

Утверждается, что работа портов не парализована полностью, но «торговцы сталкиваются с проблемами с закупками, продажами, отгрузкой, накоплением грузов, цен и фрахта». Общее падение экспорта украинского зерна оценивают в 17%.

Крупнейший украинский холдинг Kernel объявил о приостановке работы порта Черноморск, а по данным Reuters, закупки зерна приостановили еще четыре из 13 основных зерновых терминалов портов.