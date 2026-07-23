«США ждут уступок»: в России раскрыли, о каких «новых идеях» по Украине говорил Рубио

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о необходимости новых идей и предложений для решения по Украине на деле является намеком России, чтобы Москва пошла на уступки. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Тут все очень просто — новые идеи, новые предложения означают, что от нас ждут уступок, потому что в реальности США за этот год заинтересовались Ираном, а не Украиной, им уже даже не до украинского урегулирования... Европейцы продолжают усиливать Украину, дают ей деньги на это. Украина почувствовала кураж, поэтому в реальности: новые идеи — это новые уступки с нашей стороны», — считает он.

По словам Блохина, слова Рубио о новых идеях по Украине можно назвать намеком в адрес России на определенные уступки.

Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 23 июля заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров довел до Рубио информацию о ситуации на линии соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейшей накачки Украины оружием. Также Захарова отметила, что инициатором встречи Лаврова и Рубио выступили США.



Ранее политолог назвал двуличной позицию США по Украине.