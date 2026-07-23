США завершили 12-ю ночь ударов по Ирану

Американские военные завершили нанесение очередной серии ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

«Силы CENTCOM завершили очередной раунд ударов по Ирану», – говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что это была 12-я ночь атак подряд.

В командовании добавили, что военные нанесли удар по иранским военным объектам, включая морские цели, склады ракет и беспилотников, береговые наблюдательные пункты и средства противовоздушной обороны.

В ведомстве подчеркнули, что удары снижают способность Ирана нападать на гражданских моряков и коммерческие суда.

23 июля сообщалось, что американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry подал аварийный сигнал в небе над Саудовской Аравией на фоне обострения конфликта между США и Ираном.

В этот же день стало известно, что один из объектов в иранской провинции Бушер поразила ракета.

Ранее в США узнали о последствиях новых ударов по Ирану.