Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед встречей с Лавровым

РИА Новости: Рубио отказался отвечать на вопросы перед встречей с Лавровым

Государственный секретарь США Марко Рубио не стал отвечать на вопросы представителей СМИ перед началом встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Глава Госдепа проигнорировал вопрос о том, спросит ли он российского министра о якобы содействии РФ Ирану в конфликте Тегерана с США.

Переговоры в Маниле прошли на полях мероприятий АСЕАН. Они стали четвертой личной встречей Лаврова и Рубио. Они обсудили отношения между двумя государствами. По словам Рубио, стороны также обсудили конфликт на Украине. Встреча продолжалась 35 минут.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Лавров довел до Рубио информацию о ситуации на линии соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейшей накачки Украины оружием. Также Захарова отметила, что инициатором встречи Лаврова и Рубио выступили США.

Ранее политолог назвал двуличной позицию США по Украине.