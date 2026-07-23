Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед встречей с Лавровым

РИА Новости: Рубио отказался отвечать на вопросы перед встречей с Лавровым
MANDEL NGAN/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио не стал отвечать на вопросы представителей СМИ перед началом встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Глава Госдепа проигнорировал вопрос о том, спросит ли он российского министра о якобы содействии РФ Ирану в конфликте Тегерана с США.

Переговоры в Маниле прошли на полях мероприятий АСЕАН. Они стали четвертой личной встречей Лаврова и Рубио. Они обсудили отношения между двумя государствами. По словам Рубио, стороны также обсудили конфликт на Украине. Встреча продолжалась 35 минут.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Лавров довел до Рубио информацию о ситуации на линии соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейшей накачки Украины оружием. Также Захарова отметила, что инициатором встречи Лаврова и Рубио выступили США.

Ранее политолог назвал двуличной позицию США по Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!