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Политика

«Остается только ныть»: в ЕС заявили об отчаянии Каллас из-за решения США по Украине

Христофору: Каллас заявила об угрозе РФ от отчаяния из-за решения США по Украине
Global Look Press

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о «российской угрозе» для Европы связано с ее отчаянием из-за отказа США помогать Украине. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«После того как 400 миллионов останутся в бюджете США, а не поедут на Украину, ей остается только ныть из-за российской угрозы», — заявил журналист.

По его словам, Каллас не принимает во внимание, что США втянуты в затяжное противостояние с Ираном, поэтому украинский конфликт для Вашингтона больше не является первоочередным.

Накануне Каллас заявила, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран. На этом фоне она подчеркнула, что государства ЕС намерены и дальше оказывать поддержку Украине, а также продолжат укреплять собственную обороноспособность.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это заявление Каллас, заявила, что у нее есть для главы евродипломатии хорошая новость — «фобии лечатся».

Ранее Такер Карлсон поразился низким уровенем интеллекта Каи Каллас.

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