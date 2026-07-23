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Политика

Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с депутатами

Песков: Путин 27 июля планирует провести встречу с депутатами
Михаил Синицын/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 27 июля проведет встречу с депутатами. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, это так», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ожидается, что встреча будет посвящена итогам работы нынешнего созыва. Встреча должна пройти в Кремле.

VIII созыв Государственной думы завершает свою работу. В сентябре будет избран следующий состав. 27 июля состоится финальное пленарное заседание весенней сессии и всего нынешнего созыва. В Государственной думе этого созыва пять фракций — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Есть несколько депутатов, которые не входят во фракции.

22 июля председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе выступления на пленарном заседании заявил, что Путин всегда поддерживает депутатов Госдумы, когда у них возникают проблемы в части принятия закона, выработки решения и согласования вопросов.

Ранее Путин рассказал о границах своей власти.

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