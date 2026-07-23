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Политика

На Западе задали Зеленскому неудобный вопрос после отставки Сырского

Дизен: отставки Сырского недостаточно для преодоления кризиса власти на Украине
Yves Herman/Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х задал неудобный вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому после отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Эксперт считает, что отставки Сырского недостаточно для преодоления кризиса власти, возникшего на Украине. Дизен напомнил, что генерала уволили после протестов из-за отставки главы минобороны страны Михаила Федорова. Однако Федоров так и не был восстановлен в своей должности, отметил профессор.

«Будет ли этого достаточно (отставки Сырского. — Прим. Ред.), чтобы успокоить общественность и стабилизировать все более нелегитимное правительство?» — задался вопросом Дизен.

До этого военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что Зеленский поменял «шило на мыло», назначив на должность главкома ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского. По его словам, Драпатый после работы в подчинении Сырского продолжит внедрять в ВСУ практики и все те наработки, которые были у предшественника. Марочко считает, что биография и послужной список Драпатого лишний раз указывают на то, что он из тех генералов, которые «подчиняются вышестоящему руководству, абсолютно не думая о личном составе».

22 июля Зеленский подписал указы, один из которых снимает с должности главкома ВСУ Александра Сырского, а другой назначает на нее Михаила Драпатого.

Ранее российский генерал раскрыл, что ждет ВСУ после ухода Сырского.

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