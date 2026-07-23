Группа злонамеренных людей пытается втянуть США в войну с Россией. Об этом в эфире подкаста East Meets West заявил известный американский журналист Такер Карлсон.

По его словам, «крошечная группа крайне мотивированных людей» пытается развязать войну Соединенных Штатов с Россией. При этом их мотивы не вполне ясны, но это «темные или злые мотивы».

Карлсон подчеркнул, в США нет массового общественного движения, которое выступает за войну с Россией.

14 июля помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что бывший американский президент Джо Байден завел отношения США с Россией в болото, из которого Соединенные Штаты до сих пор не могут выбраться.

11 июля специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, американский актер и режиссер Стивен Сигал заявил, что человечество как никогда близко к третьей мировой войне.

Ранее в США обвинили Европу в приближении мира к ядерной катастрофе.