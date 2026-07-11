Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Сигал полагает, что человечество как никогда близко к третьей мировой войне

Сигал: человечество как никогда близко подошло к третьей мировой войне
Александр Вильф/РИА Новости

Человечество как никогда близко подошло к началу третьей мировой войны. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, американский актер и режиссер Стивен Сигал.

«Выживание человечества стоит на кону сегодня... Может даже начаться третья мировая война, потому что мы оказались в ситуации, когда «Часы Судного дня» показывают всего несколько секунд до полуночи. Мы как никогда близки (к ее началу — прим. «Газета.Ru»)», — сказал он.

Сигал подчеркнул, что в связи с этим самым важным направлением его деятельности на данный момент является дипломатия.

До этого в беседе с Die Weltwoche пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что РФ никогда не начинала войн. Представитель Кремля также отмечал, что Россия — очень большая и ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны.

Ранее Зеленский рассказал, готов ли мир к третьей мировой войне.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Черная Елена, злодейский Паттинсон и десятилетие «Одиссеи» за три часа. За что хвалят и ругают новый киношедевр от Нолана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!