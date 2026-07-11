Сигал: человечество как никогда близко подошло к третьей мировой войне

Человечество как никогда близко подошло к началу третьей мировой войны. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, американский актер и режиссер Стивен Сигал.

«Выживание человечества стоит на кону сегодня... Может даже начаться третья мировая война, потому что мы оказались в ситуации, когда «Часы Судного дня» показывают всего несколько секунд до полуночи. Мы как никогда близки (к ее началу — прим. «Газета.Ru»)», — сказал он.

Сигал подчеркнул, что в связи с этим самым важным направлением его деятельности на данный момент является дипломатия.

До этого в беседе с Die Weltwoche пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что РФ никогда не начинала войн. Представитель Кремля также отмечал, что Россия — очень большая и ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны.

Ранее Зеленский рассказал, готов ли мир к третьей мировой войне.