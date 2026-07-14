Бывший американский президент Джо Байден завел отношения США с Россией в болото, из которого Соединенные Штаты до сих пор не могут выбраться. Такое мнение высказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью РИА Новости.

По его словам, предыдущие поколения руководителей США и стран Европы помнили времена холодной войны, риск ядерной войны и осознавали, что, какие бы эмоции они ни испытывали по отношению к России, следует все же прибегнуть к дипломатии.

Однако, были и исключения, добавил Патрушев. В качестве примера он привел Байдена.

Патрушев отметил, что экс-президент США хорошо помнил времена холодной войны, но это не помешало ему ухудшить российско-американские отношения.

В ходе этого же интервью Патрушев рассказал, как в должности секретаря Совета безопасности РФ отстаивал интересы России на переговорах с советниками президентов США по национальной безопасности, говоря им, где Москва не уступит, а что можно обговорить.

Ранее Патрушев заявил о тщетности попыток Запада разрушить Россию.