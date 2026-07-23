Трамп предрек новый шатдаун в работе правительства США

Трамп: правительство США в сентябре может приостановить свою работу

Правительство США приостановит свою работу в сентябре, если конгресс страны до 1 октября не примет законопроект о финансировании американской администрации. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, слова которого приводит USA Today.

«В сентябре у вас будет приостановка работы», — заявил глава Белого дома.

31 января в США произошел частичный шатдаун, который завершился 4 февраля.

Тогда правительство США приостановило работу до утверждения финансирования. Шатдаун был вызван отказом сенаторов-демократов проголосовать за законопроект, который должен был обеспечить продолжение финансирования министерства внутренней безопасности после событий в Миннесоте. 24 января сотрудник иммиграционной службы США выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе (штат Миннесота), где продолжается операция по поиску нелегалов.

Ранее Такер Карлсон предупредил об угрозе распада США.