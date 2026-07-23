Посольство РФ в Бельгии в 2026 году выдало 9 «виз традиционных ценностей»

Посольство России в Брюсселе выдало бельгийцам в 2026 году девять «виз традиционных ценностей». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию в Бельгии.

Также сообщается, что в 2025 году всего было выдано 17 таких виз.

До этого сообщалось, что свыше 1,1 тыс. иностранных граждан в 2025 году получили визы в Россию как разделяющие традиционные ценности. По словам директора консульского департамента министерства иностранных дел РФ Алексея Климова, наибольшее число виз получили граждане Германии (168), Франции (140) и Соединенных Штатов (105). Такие визы также получали граждане Италии (100), Эстонии (63), Латвии (60), Канады (54), Литвы (46) и Австралии (43).

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Согласно ему, помогают иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не согласны с «политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки».

Им могут выдать разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства страны.

Ранее были раскрыты причины возвращения релокантов в Россию.