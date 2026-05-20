Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

США и Израиль хотели сделать Ахмадинежада лидером Ирана

NYT: США и Израиль хотели вернуть Ахмадинежада к власти в Иране
Ahmed al-Husseini/Reuters

США и Израиль в начале военной операции в Иране хотели вернуть к власти бывшего президента исламской республики Махмуда Ахмадинежада. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, Ахмадинежад якобы был завербован США и Израилем для смены политического руководства в Иране. США видели в нем сходство с Делси Родригес, которая стала уполномоченным президентом Венесуэлы после свержения Николаса Мадуро. Вашингтон рассчитывал установить в Иране более сговорчивое руководство, рассказали источники NYT.

«Но дерзкий план, разработанный Израилем, <...> быстро пошел не так», — говорится в публикации.

По словам собеседников газеты, Ахмадинежад отказался помогать США и Израилю, когда получил ранение в ходе ударов по Тегерану.

Махмуд Ахмадинежад был президентом Ирана с 2005 по 2013 год. До этого он руководил провинцией Ардебиль и занимал должность губернатора Тегерана. Во время его президентства в Иране ускорилось развитие ядерной программы. Во внешней политике Ахмадинежад выступал за сближение с Россией и арабским миром, а также критиковал политику США и делал резкие заявления в адрес Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран приступил к ударам ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!