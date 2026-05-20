США и Израиль хотели сделать Ахмадинежада лидером Ирана

NYT: США и Израиль хотели вернуть Ахмадинежада к власти в Иране

США и Израиль в начале военной операции в Иране хотели вернуть к власти бывшего президента исламской республики Махмуда Ахмадинежада. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, Ахмадинежад якобы был завербован США и Израилем для смены политического руководства в Иране. США видели в нем сходство с Делси Родригес, которая стала уполномоченным президентом Венесуэлы после свержения Николаса Мадуро. Вашингтон рассчитывал установить в Иране более сговорчивое руководство, рассказали источники NYT.

«Но дерзкий план, разработанный Израилем, <...> быстро пошел не так», — говорится в публикации.

По словам собеседников газеты, Ахмадинежад отказался помогать США и Израилю, когда получил ранение в ходе ударов по Тегерану.

Махмуд Ахмадинежад был президентом Ирана с 2005 по 2013 год. До этого он руководил провинцией Ардебиль и занимал должность губернатора Тегерана. Во время его президентства в Иране ускорилось развитие ядерной программы. Во внешней политике Ахмадинежад выступал за сближение с Россией и арабским миром, а также критиковал политику США и делал резкие заявления в адрес Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран приступил к ударам ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.