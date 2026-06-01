Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Нетаньяху рассказал, в каком случае Израиль атакует Бейрут

Нетаньяху заявил Трампу, что Израиль атакует Бейрут в случае удара «Хезболлы»
Julia Nikhinson/AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил президента США Дональда Трампа, что страна атакует Бейрут, если «Хезболла» продолжит атаковать израильскую территорию. Его слова передает ТАСС.

«Сегодня вечером я разговаривал с президентом Трампом и сказал ему, что если «Хезболлах» не прекратит нападения на наши города и граждан, Израиль будет атаковать террористические цели в Бейруте. Наша позиция остается неизменной», — сказал премьер.

1 июня Иран приостановил переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане. По данным СМИ, иранская переговорная группа прекращает обмен текстами с Вашингтоном через посредников в связи с продолжением преступлений Израиля в Ливане и нарушением перемирия на всех фронтах.

В Иране заявили, что Тегеран не возобновит переговоры с США, пока Израиль не прекратит военную операцию в Ливане и не выведет свою армию с его территории.

Ранее Иран призвал жителей Израиля покинуть север страны, если ЦАХАЛ ударит по Бейруту.

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!