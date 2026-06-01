Нетаньяху рассказал, в каком случае Израиль атакует Бейрут

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил президента США Дональда Трампа, что страна атакует Бейрут, если «Хезболла» продолжит атаковать израильскую территорию. Его слова передает ТАСС.

«Сегодня вечером я разговаривал с президентом Трампом и сказал ему, что если «Хезболлах» не прекратит нападения на наши города и граждан, Израиль будет атаковать террористические цели в Бейруте. Наша позиция остается неизменной», — сказал премьер.

1 июня Иран приостановил переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане. По данным СМИ, иранская переговорная группа прекращает обмен текстами с Вашингтоном через посредников в связи с продолжением преступлений Израиля в Ливане и нарушением перемирия на всех фронтах.

В Иране заявили, что Тегеран не возобновит переговоры с США, пока Израиль не прекратит военную операцию в Ливане и не выведет свою армию с его территории.

Ранее Иран призвал жителей Израиля покинуть север страны, если ЦАХАЛ ударит по Бейруту.