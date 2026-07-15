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Политика

В Иране прокомментировали сообщения об аресте экс-президента за связь с «Моссадом»

РИА: в Иране опровергли сообщения об аресте экс-президента Ахмадинежада
Ahmed al-Husseini/Reuters

Сообщения о помещении бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада под домашний арест из-за работы на израильскую разведку «Моссад» не соответствуют действительности. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на источник в сфере безопасности Ирана.

13 июля The New York Times сообщила, что Ахмадинежада поместили под домашний арест из-за связей с израильской разведкой. По ее данным, «Моссад» несколько лет поддерживал связь с политиком и рассматривал его как возможную фигуру для переходного периода после смены власти в Тегеране.

«... данные о связях с иностранными разведывательными службами или ограничениях на передвижение экс-президента Ахмадинежада не соответствуют действительности», — сказал источник агентства.

По его словам, статья The New York Times не опирается на достоверные данные и сведения, а основывается на данных анонимных источников, верифицировать которые невозможно.

Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. Период его правления сопровождался обострением отношений с Израилем и Западом, ускорением иранской ядерной программы и массовыми протестами после президентских выборов 2009 года.

Ранее сообщалось, что США и Израиль хотели сделать Ахмадинежада лидером Ирана.

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