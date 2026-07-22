В России выступили за идею отправить депутатов Госдумы на военные сборы

Депутат Государственной думы Виктор Соболев в беседе с «Лентой.ру» поддержал идею сделать военные сборы для парламентариев обязательными, отметив, что они принимают законы, связанные с Вооруженными силами (ВС) России и поддержкой участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

«Это те люди, которые в армии никогда не служили, мало что знают об этом, но при этом хотят как-то дискутировать по поводу Вооруженных сил, по поводу СВО и так далее, совершенно не понимая, о чем идет речь», — сказал он.

По словам Соболева, они должны хотя бы в теоретическом плане понимать, что такое ВС, как будет осуществляться их строительство в будущем в связи с угрозой войны от стран Европы и «так далее».

Также политик отметил, что его коллегам придется пройти военные сборы, независимо от того, хотят ли они в них участвовать. Он добавил, что в условиях вооруженного конфликта депутатам следует понимать, что такое война, каковы ее законы, что такое армия, как она управляется, и качественно принимать законы в связи с этим.

22 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил вместо отпусков отправлять депутатов ГД на военные сборы. Об этом он сказал обращаясь к присутствовавшему на сессии замминистра обороны, начальнику Главного военно-политического управления ВС России Виктору Горемыкину.

Поддержал предложение депутат Госдумы Виталий Милонов, который заявил, что готов отправиться на военные сборы «хоть сейчас».

Ранее Путин рассказал о совершенствовании Вооруженных сил РФ.