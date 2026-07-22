Милонов готов «хоть сейчас» отправиться на военные сборы

Депутат Виталий Милонов в комментарии «Газете.Ru» заявил, что первым аплодировал инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина проработать вопрос военных сборов для депутатов. По словам Милонова, он готов «хоть сейчас» отправиться на военные сборы.

«Я первым стал аплодировать этой инициативе. Великой честью для меня будет пройти сборы в любой точке. Поскольку предложил председатель Госдумы, я готов хоть сейчас написать заявление на сборы. Я буду ждать, когда будет определен порядок, как это сделать. Я постараюсь первым подать заявление на прохождение сборов», — сказал парламентарий.

Володин предложил Минобороны проработать вопрос военных сборов для депутатов.

«Надо министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки сформируем», — сказал он на пленарном заседании.

В ходе мероприятия Володин также заявил, что уехавшие за границу россияне, которые наносят государству вред, являются не оппозиционерами, а предателями и преступниками.

Ранее Минпросвещения разработало новую программу «Основ безопасности и защиты Родины».