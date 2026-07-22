В отношении Нарека Карапетяна начато публичное уголовное преследование

В Ереване завели уголовное дело против Нарека Карапетяна из «Сильной Армении»

В отношении Нарека Карапетяна — члена политсовета оппозиционного блока Самвела Карапетяна «Сильная Армения» возбуждено уголовное дело прокуратурой Армении. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

Уточняется, что возбуждено публичное уголовное дело по части 2 статьи 236 (принуждение к участию в законном или незаконном собрании с применением или угрозой применения насилия, предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы) и пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег, приобретенных незаконными путем с наказанием от 6 до 12 лет лишения свободы) Уголовного кодекса страны.

До этого лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что главной целью оппозиции является отстранение от власти премьер-министра страны Никола Пашиняна.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения».

Спустя неделю ЦИК подвел окончательные итоги выборов. Согласно результатам, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Таким образом, туда войдут партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%).

Ранее оппозиция Армении назвала выборы нелегитимными.