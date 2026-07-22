Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В отношении Нарека Карапетяна начато публичное уголовное преследование

В Ереване завели уголовное дело против Нарека Карапетяна из «Сильной Армении»
Стрингер/РИА Новости

В отношении Нарека Карапетяна — члена политсовета оппозиционного блока Самвела Карапетяна «Сильная Армения» возбуждено уголовное дело прокуратурой Армении. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

Уточняется, что возбуждено публичное уголовное дело по части 2 статьи 236 (принуждение к участию в законном или незаконном собрании с применением или угрозой применения насилия, предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы) и пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег, приобретенных незаконными путем с наказанием от 6 до 12 лет лишения свободы) Уголовного кодекса страны.

До этого лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что главной целью оппозиции является отстранение от власти премьер-министра страны Никола Пашиняна.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения».

Спустя неделю ЦИК подвел окончательные итоги выборов. Согласно результатам, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Таким образом, туда войдут партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%).

Ранее оппозиция Армении назвала выборы нелегитимными.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!