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Политика

Оппозиция Армении признала выборы нелегитимными

Оппозиционные блоки и партии в Армении признали выборы нелегитимными
Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters

Представители шести политически сил Армении усомнились в легитимности парламентских выборов. Об этом они указали в совместном заявлении, передает РИА Новости.

Под совместным заявлением подписались блоки «Армения» и «Сильная Армения», партии «Процветающая Армения», «Просвещенная Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национально-демократический полюс»

«Имели место системные и организованные нарушения, которые оказали существенное влияние на свободное волеизъявление избирателей», — говорится в заявлении.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

После выборов оппозиция Армении подала в ЦИК заявления с требованием пересчитать голоса на 555 избирательных участках из 2005. Лидер блока «Армения» Роберт Кочарян заявил, что выборы прошли «в условиях тотального давления со стороны властей». Член политсовета «Процветающей Армении» Арман Абовян рассказал, что у партии за ночь «пропала» часть голосов.

Ранее оппозиция дала шанс армянскому ЦИК «исправить грехи».

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