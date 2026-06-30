Карапетян рассказал о тайном плане армянской оппозиции

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что главной целью оппозиции является отстранение от власти премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом пишет РИА Новости.

Так Карапетян ответил на вопрос журналистов о том, что означает лозунг оппозиции «Идти до конца». Он сообщил также, что уже встретился лидерами некоторых оппозиционных сил, и у них есть план.

Также, по словам главы фракции, его блок еще не решил, примет ли депутатские мандаты. Карапетян отметил, что на данный момент необходимо получить решение конституционного суда, рассматривающего иски, оспаривающие итоги парламентских выборов.

«Дальнейшие шаги мы оценим… Мы пойдет по такому пути, который позволит быстро отстранить Пашиняна от власти», — сказал Карапетян.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения».

Спустя неделю ЦИК подвел окончательные итоги выборов. Согласно результатам, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Таким образом, туда войдут партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%).

Ранее оппозиция Армении назвала выборы нелегитимными.