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Политика

В Армении подвели окончательные итоги выборов в парламент

Партия «Процветающая Армения» не прошла в парламент по итогам выборов
Reuters

ЦИК (Центризбирком) Армении подвел окончательные итоги выборов, передает Sputnik Армения.

Согласно результатам, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Ее 58 287 голосов составляют 3,9%.

Агентство уточняет, что таким образом в парламент войдут партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%). «Гражданский договор» сможет единолично сформировать кабмин.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

После выборов оппозиция Армении подала в ЦИК заявления с требованием пересчитать голоса на 555 избирательных участках из 2005. Лидер блока «Армения» Роберт Кочарян заявил, что выборы прошли «в условиях тотального давления со стороны властей». Член политсовета «Процветающей Армении» Арман Абовян рассказал, что у партии за ночь «пропала» часть голосов. В Кремле отметили, что на выборах в республике было «много непонятных моментов».

Ранее оппозиция дала шанс армянскому ЦИК «исправить грехи».

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