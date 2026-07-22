Рубио заявил, что поговорит с Лавровым об украинском конфликте

Рубио заявил, что затронет тему Украины на предствоящей встрече с Лавровым

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что намерен затронуть тему украинского конфликта на предстоящей встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам госсекретаря, дипломаты обсудят, есть ли сейчас окно возможностей или возможность, чтобы США сыграли конструктивную роль в урегулировании конфликта. Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят завершения боевых действий на Украине.

По мнению Рубио, США и Россия обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям.

22 июля Лавров анонсировал переговоры с государственным секретарем США. Встреча состоится в четверг, 23 июля, в первой половине дня.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Москвы и Вашингтона не было контактов по поводу возможной встречи Лаврова и Рубио. Однако между странами осуществлялось техническое взаимодействие.

Ранее сообщалось, что глава ФБР собирается приехать в Россию.