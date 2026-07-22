Венгрия заблокировала открытие двух блоков переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгрия заблокировала открытие следующих двух блоков переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия вновь заблокировала открытие переговорных кластеров №2 («Внутренний рынок») и №3 («Конкурентоспособность») для Украины, согласившись лишь на кластер №3 для Молдовы.

Это уже вторая неудачная попытка Брюсселя. Аналогичный отказ Будапешта произошел 17 июля. В результате дальнейшие переговоры о вступлении Украины и Молдовы отложены как минимум до 1 сентября, что стало первым серьезным провалом для председательствующей в Совете ЕС Ирландии, которая рассчитывала утвердить оба блока до летних каникул.

15 июля пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич заявил в программе «Утреннее кольцо» на телеканале Super Express, что украинская элитa и олигархи не хотят вступления Украины в Евросоюз.

В этот же день заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер выступил против вступления Украины в Евросоюз. По его словам, в случае прихода партии АдГ к власти «никакого вступления Украины в ЕС за счет немецких налогоплательщиков не будет».

Ранее в ЕС заявили, что на вступление Украины в союз необходимо не менее 10 лет.