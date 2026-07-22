Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Венгрия притормозила переговоры Украины о приеме в Евросоюз

Венгрия заблокировала открытие двух блоков переговоров о вступлении Украины в ЕС
Global Look Press

Венгрия заблокировала открытие следующих двух блоков переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия вновь заблокировала открытие переговорных кластеров №2 («Внутренний рынок») и №3 («Конкурентоспособность») для Украины, согласившись лишь на кластер №3 для Молдовы.

Это уже вторая неудачная попытка Брюсселя. Аналогичный отказ Будапешта произошел 17 июля. В результате дальнейшие переговоры о вступлении Украины и Молдовы отложены как минимум до 1 сентября, что стало первым серьезным провалом для председательствующей в Совете ЕС Ирландии, которая рассчитывала утвердить оба блока до летних каникул.

15 июля пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич заявил в программе «Утреннее кольцо» на телеканале Super Express, что украинская элитa и олигархи не хотят вступления Украины в Евросоюз.

В этот же день заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер выступил против вступления Украины в Евросоюз. По его словам, в случае прихода партии АдГ к власти «никакого вступления Украины в ЕС за счет немецких налогоплательщиков не будет».

Ранее в ЕС заявили, что на вступление Украины в союз необходимо не менее 10 лет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!