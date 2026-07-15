Заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер выступил против вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом он написал в соцсети X.

Представитель АдГ напомнил, что правительство Фридриха Мерца объявило о намерении ускорить вступление Украины в ЕС.

«Перед Украиной еще долгий путь, но они хотят использовать текущий импульс. Насколько халатны эти действия Мерца? Вступление Украины в ЕС принесет немцам лишь колоссальные расходы», написал он.

По словам Фронмайера, в случае прихода партии АдГ к власти «никакого вступления Украины в ЕС за счет немецких налогоплательщиков не будет».

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина вступит в Евросоюз только тогда, когда обе стороны будут к этому готовы. Он поприветствовал, что страна стала не просто кандидатом в членство ЕС, а кандидатом, который ведет переговоры. Такой сценарий дает Брюсселю и Киеву конечную цель, отметил министр.

Британская газета The Guardian писала, что Украина выполнила лишь четверть всех согласованных с Евросоюзом реформ, предусмотренных планом из 10 пунктов.

Ранее в ЕС заявили, что на вступление Украины в союз необходимо не менее 10 лет.