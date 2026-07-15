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Политика

В Польше раскрыли скрытое мнение украинских элит о вступлении в Евросоюз

Лешкевич: элита и олигархи Украины не хотят вступления страны в Евросоюз
Thomas Peter/Reuters

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич заявил в программе «Утреннее кольцо» на телеканале Super Express, что украинская элитa и олигархи не хотят вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Его цитирует агентство РИА Новости.

«Но никто не может сказать об этом открыто», — отметил Лешкевич.

15 июля заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер выступил против вступления Украины в Евросоюз. По его словам, в случае прихода партии АдГ к власти «никакого вступления Украины в ЕС за счет немецких налогоплательщиков не будет».

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина вступит в Евросоюз только тогда, когда обе стороны будут к этому готовы. Он поприветствовал, что страна стала не просто кандидатом в членство ЕС, а кандидатом, который ведет переговоры. Такой сценарий дает Брюсселю и Киеву конечную цель, отметил министр.

Ранее в ЕС заявили, что на вступление Украины в союз необходимо не менее 10 лет.

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