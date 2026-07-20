Стало известно об отчаянном обращении Зеленского к США и Европе

Daily Express: Зеленский в отчаянии обратился к Европе и США после атаки на Киев

Украинский лидер Владимир Зеленский после массированной атаки российских войск на Киев умолял Вашингтон и европейских партнеров увеличить поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Daily Express.

«В то время как столица горела, он в состоянии отчаяния обратился к западным союзникам», — говорится в статье.

Журналисты напомнили, что президент Соединенных Штатов обещал предоставить Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot. Однако пока неясно, будет ли эта инициатива действительно реализована, подчеркивается в материале.

В ночь на 19 июля Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. Основным направлением атаки стал Киев. По данным Monitorwar, российские военнослужащие менее чем за час выпустили 44 ракеты по украинской столице. Зеленский назвал эту атаку одной из крупнейших для Киева по количеству использованных баллистических ракет. Сообщалось, что в городе были уничтожены завод и склады. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик заявил о неспособности Украины предотвращать удары со стороны ВС РФ.