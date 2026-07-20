Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Стало известно об отчаянном обращении Зеленского к США и Европе

Daily Express: Зеленский в отчаянии обратился к Европе и США после атаки на Киев
Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский после массированной атаки российских войск на Киев умолял Вашингтон и европейских партнеров увеличить поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Daily Express.

«В то время как столица горела, он в состоянии отчаяния обратился к западным союзникам», — говорится в статье.

Журналисты напомнили, что президент Соединенных Штатов обещал предоставить Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot. Однако пока неясно, будет ли эта инициатива действительно реализована, подчеркивается в материале.

В ночь на 19 июля Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. Основным направлением атаки стал Киев. По данным Monitorwar, российские военнослужащие менее чем за час выпустили 44 ракеты по украинской столице. Зеленский назвал эту атаку одной из крупнейших для Киева по количеству использованных баллистических ракет. Сообщалось, что в городе были уничтожены завод и склады. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик заявил о неспособности Украины предотвращать удары со стороны ВС РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!