Бывший офицер СБУ предсказал «очень большой» выброс компромата на Зеленского

Прозоров: Зеленский и сторонники Федорова будут топить друг друга в компромате

Президент Украины Владимир Зеленский и сторонники экс-министра обороны страны Михаила Федорова будут «топить» друг друга в компромате, пока на заседании Верховной рады 18 августа не утвердят нового главу минобороны. Такое мнение выразил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

«Будут бороться, будут интриговать, будут давить, будут вкидывать компромат самый разный», — уверен Прозоров.

По его мнению, выброс компромата до 18 августа будет «очень большой». Бывший офицер СБУ выразил уверенность, что «скучно не будет».

15 июля Михаила Федорова отправили в отставку спустя полгода после назначения на должность главы минобороны Украины. Как писала газета «Украинская правда», решение было принято из-за конфликта чиновника с бывшим главкомом ВСУ Александром Сырским.

Британская газета The Times сообщила, что Федоров может рассматривать возможность баллотироваться в президенты Украины. По данным издания, чиновника подталкивают к созданию партии, и он уже заручился поддержкой некоторых депутатов. Российские эксперты полагают, что именно популярность Федорова стала причиной его увольнения — президент Украины Владимир Зеленский решил устранить возможного конкурента. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Федоров заявил о продаже «брехни» Украиной.