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Политика

Федоров заявил о продаже «брехни» Украиной

Федоров: Украина продает брехню, хаос и безответственность
Andrii Nesterenko/Reuters

Украина продает «брехню, хаос и безответственность». Об этом заявил отправленный в отставку с поста министра обороны страны Михаил Федоров во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube украинского телеканала «Общественное».

«Мы продаем брехню, хаос, безответственность, нам надо кардинально изменить наш продукт, украинцы это заслужили», — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что украинцам не нужен «человек с дубинкой», который насильно отправляет их на фронт.

15 июля стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров уходит в отставку. Он пробыл на этой должности всего полгода — с 14 января 2026 года.

Как сообщил источник издания «Украинская правда», причиной отставки Федорова стал конфликт с главкомом Вооруженных сил Украины Александром Сырским. Отмечается, что Федоров считал приоритетом цифровизацию оборонной системы, в свою очередь Сырский фокусировался на финансировании конкретных потребностей армии. Их споры, по словам источника, «доходили до абсурда».

16 июля в Киеве, Львове и Одессе состоялись митинги в поддержку Михаила Федорова. Несколько десятков митингующих вышли на улицы украинских городов с плакатами, на которых были надписи: «Верните Федорова!», «Федоров – наш министр обороны» и «Лучше верните пленных, а не увольняйте Федорова».

Ранее в Кремле назвали главную задачу для нового министра обороны Украины.

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