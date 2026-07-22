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Политика

Россия официально поддержала ядерный статус КНДР

Лавров: Россия больше не поддерживает призывы обеспечить безъядерный статус КНДР
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия больше не присоединяется к призывам обеспечить безъядерный статус КНДР в свете давления на республику. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Россия-АСЕАН, передает РИА Новости.

«Мы больше не присоединяемся к призывам осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова», — отметил Лавров.

По его словам, вокруг КНДР начали разворачиваться достаточно агрессивные игры с откровенным уклоном в то, чтобы сдержать страну, а может даже спровоцировать ее на военные действия.

До этого МИД КНДР заявил, что вопрос денуклеаризации страны остается закрытым. В ведомстве указали на то, что обвинения США и их союзников не могут оказать никакого давления на статус Северной Кореи как ядерного государства. Кроме того, страна будет предпринимать усилия для укрепления своей безопасности на фоне передачи США оружия Южной Корее и Японии, а также учений этих стран с имитацией применения ядерного оружия, подчеркнули в министерстве.

В марте правительство США назвало Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан главными угрозами безопасности в ежегодном докладе разведывательного сообщества страны об угрозах безопасности. Среди глобальных и транснациональных угроз были перечислены ракетная угроза, миграция, киберугрозы и технологии.

Ранее в США рассказали об экономическом успехе Северной Кореи.

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