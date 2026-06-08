В США рассказали об экономическом успехе Северной Кореи

Правящая элита Северной Кореи сейчас богаче, чем когда-либо, несмотря на международные санкции против страны, что делает КНДР «самой удивительной историей экономического успеха в мире». Об этом говорится в материале The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет WSJ, экономика КНДР переживает невиданный за многие годы подъем за счет продаж оружия, поставок товаров и финансирования из Китая. Издание отмечает, что страна не только торгует собственной продукцией и получает поддержку партнеров, но и способна обходить международные санкции, импортируя больше энергии, комплектующих и различных материалов.

В качестве примеров экономического прогресса КНДР в последние годы WSJ приводит улучшение сервиса такси. Теперь машины вызываются и отслеживаются через приложение, и они приезжают гораздо быстрее. В ресторанах Пхеньяна подают пиццу из дровяной печи и куриные крылышки, а посетители могут расплачиваться по QR-кодам. Кроме того, по словам источников WSJ, в столице Северной Кореи ездит много китайских электромобилей и других иномарок.

Кроме того, утверждается, что в Пхеньяне появились новые зоомагазины, интернет-кафе с видеоиграми и автосалоны по продаже BMW. Только за прошлый год в столице построили 10 тысяч новых домов — больше, чем в Лос-Анджелесе или Чикаго. За последний год Северная Корея завершила крупные, долгое время замороженные проекты: новую крупнейшую больницу Пхеньяна, тепличный комплекс, по площади превосходящий Центральный парк Нью-Йорка, а также новый курорт. Кроме того, власти выдвинули инициативу «20×10», предусматривающую ежегодное строительство заводов в 20 городах и округах на протяжении следующего десятилетия.

6 июня профессиональный китаевед, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Батанова рассказала «Газете.Ru», что в 2025 году турпоток в КНДР вырос почти в три раза. По ее словам, многие боятся ехать, наслушавшись страшилок.

Ранее в России спрогнозировали рост поставок пива из Северной Кореи.