Решетников заявил о росте ВВП России в условиях ограничений

Российская экономика успешно справляется с вызовами и ограничениями. Об этом заявил министр экономического развития РФ, сопредседатель межправкомиссии РФ-Бразилии Максим Решетников на заседании 13-й межправкомиссии России и Бразилии, передает РИА Новости.

Он подтвердил свои слова тем, что инфляция в стране снижается, а безработица остается на минимальном уровне.

«За последние 3 года ВВП вырос более чем на 10%. Снижается инфляция, безработица остается минимальной», — рассказал министр.

Решетников обратил внимание, что в стране продвигаются крупные проекты — в инфраструктуре, отраслях экономики, в экспорте, технологиях, в сфере ИИ. Министр добавил, что с Бразилией удалось выстроить конструктивный диалог на уровне президентов двух стран. Это укрепляет межправительственные связи и открывает новые возможности для бизнеса и реализации новых проектов.

До этого заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов рассказал, что уровень безработицы в России постоянно снижается на протяжении последних лет и на сегодняшний день находится на минимальном уровне — порядка 2,1-2,2%.

