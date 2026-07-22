Путин провел встречу с Мишустиным перед совещанием по экономическим вопросам

Путин встретился с Мишустиным перед совещанием по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин сообщил, что провел отдельную встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным перед совещанием по экономическим вопросам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Михаил Владимирович (Мишустин — прим. «Газета.Ru») только что заходил, мы с ним еще по некоторым вопросам прошлись перед нашей встречей», — сказал глава государства.

В ходе совещания Путин заявил, что состояние российской экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК).

22 июля российский лидер также говорил, что трудности на российском топливном рынке носят временный характер.

В начале июля Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения для нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки в июле.