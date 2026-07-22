Стала известна реакция Федорова на предложение Зеленского по другим должностям

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров отказался от альтернативных должностей, предложенных ему президентом Владимиром Зеленским, поскольку не понял, за что он лишился поста. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По данным журналистов, в ходе встречи Федоров также заявил Зеленскому, что реализовать его стратегию «остановки России» без реальных полномочий, которые есть только в минобороны, будет невозможно.

Как рассказал изданию другой собеседник в военных кругах, Федоров апеллировал к тому, что после смены главкома ВСУ прежняя команда минобороны могла бы сразу включиться в совместную работу по трансформации сил обороны, в то время как новому министру обороны потребуются месяцы на реальное формирование команды и погружение во все процессы.

До этого «РБК-Украина» писала, что глава государства предложил Федорову должность вице-премьера по вопросам технологий.

12 июля Зеленский объявил об отставке правительства Украины по главе с премьер-министром Юлией Свириденко, а 16-го числа стало известно, что Федоров не войдет в состав нового кабмина. По данным журнала The Economist, глава минобороны конфликтовал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и даже пытался добиться его отставки, однако Зеленский встал на сторону последнего. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк тоже утверждал, что межличностные противоречия стали одной из ключевых причин снятия Федорова с поста. После этого в украинских городах начались массовые протесты. Митингующие призывали вернуть Федорова и уволить Сырского. В итоге главком ВСУ тоже лишился поста. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД объяснили отставки Сырского и Федорова.