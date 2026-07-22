Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Стала известна реакция Федорова на предложение Зеленского по другим должностям

Федоров отказался от других должностей, не понимая причину ухода из МО Украины
Dan Bashakov/AP

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров отказался от альтернативных должностей, предложенных ему президентом Владимиром Зеленским, поскольку не понял, за что он лишился поста. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По данным журналистов, в ходе встречи Федоров также заявил Зеленскому, что реализовать его стратегию «остановки России» без реальных полномочий, которые есть только в минобороны, будет невозможно.

Как рассказал изданию другой собеседник в военных кругах, Федоров апеллировал к тому, что после смены главкома ВСУ прежняя команда минобороны могла бы сразу включиться в совместную работу по трансформации сил обороны, в то время как новому министру обороны потребуются месяцы на реальное формирование команды и погружение во все процессы.

До этого «РБК-Украина» писала, что глава государства предложил Федорову должность вице-премьера по вопросам технологий.

12 июля Зеленский объявил об отставке правительства Украины по главе с премьер-министром Юлией Свириденко, а 16-го числа стало известно, что Федоров не войдет в состав нового кабмина. По данным журнала The Economist, глава минобороны конфликтовал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и даже пытался добиться его отставки, однако Зеленский встал на сторону последнего. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк тоже утверждал, что межличностные противоречия стали одной из ключевых причин снятия Федорова с поста. После этого в украинских городах начались массовые протесты. Митингующие призывали вернуть Федорова и уволить Сырского. В итоге главком ВСУ тоже лишился поста. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД объяснили отставки Сырского и Федорова.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!