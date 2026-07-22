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Политика

В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина на саммит G20 в Майами

Песков: РФ примет эффективное и деятельное участие в саммите G20 в США
Михаил Климентьев/РИА Новости

Россия примет «эффективное и деятельное» участие «на высоком уровне» в предстоящем саммите G20 в Майами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Так он прокомментировал заявление посла по особым поручениям российского МИД Марата Бердыева о сигналах из Вашингтона по поводу желания США видеть Владимира Путина на предстоящем саммите «Большой двадцатки».

Журналисты спросили Пескова, получал ли российский лидер официальное приглашение приехать на саммит — в том числе, возможно, лично от своего американского коллеги во время одного из состоявшихся между ними в последнее время телефонных разговоров.

«США в данном случае являются председательствующей страной и принимающей стороной по организации саммита. И по всем правилам здесь, по сути, не требуются какие-то персональные приглашения», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, страны, направляющие делегации на саммит, сами принимают решение об уровне своего участия.

«В любом случае наше участие в этом саммите будет на высоком уровне, будет эффективное и деятельное», — заверил Песков.

Саммит лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) пройдет в Майами 14–15 декабря 2026 года. Окончательное решение об уровне российского представительства в МИД РФ пока не оглашалось.

Ранее Россия заявила США демарши из-за ситуации в G20.

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