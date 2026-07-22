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Политика

В МИД РФ рассказали о желании США видеть Путина в саммите G20 в Майами

Посол Бердыев: США подают сигнал о желании видеть Путина на саммите G20 в Майами
Kevin Lamarque/Reuters

Американская сторона сигнализирует о заинтересованности в участии президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет 14-15 декабря в Майами. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

По его словам, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил, что считает участие российского лидера на саммите полезным. Аналогичный сигнал российская сторона получает и от команды команды американского шерпы, отметил Бердыев.

«Саммит — площадка для обмена мнениями лидеров, их диалог сегодня как никогда востребован, а без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно», — сказал дипломат.

При этом Бердыев уточнил, что окончательное решение о российском участии в саммите G20 пока не принято. Он напомнил, что официальные приглашения традиционно направляются ближе к дате проведения встречи, после согласования всех организационных деталей.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято. По его словам, формат участия российской делегации определят ближе к дате проведения встречи.

В мае телеканал Al Jazeera сообщил, что возможный визит Путина на саммит G20 в Майами стал бы крупным поражением Запада. Отмечалось, что возвращение РФ на саммит имеет особое значение, поскольку даже частичное присутствие Москвы подрывает представление о ее политической изоляции со стороны Запада.

Ранее Трамп усомнился в правильности исключения России из G8.

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