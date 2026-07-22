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Политика

Песков ответил на вопрос о «тайной встрече» представителей России и Германии

Песков: Кремль не располагает данными о встрече представителей РФ и ФРГ в Баку
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не смог прокомментировать информацию о том, что в азербайджанском Баку состоялись переговоры представителей Москвы и Берлина.

«Нет, я не располагаю никакой информацией об этой встрече, поэтому мне нечего вам сказать», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

20 июля британская газета The Times писала, что бывшие немецкие политики провели закрытые встречи с представителями России на фоне обсуждений возможного участия европейских стран в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Одна из встреч якобы прошла в Баку. Как отмечалось, первые контакты не принесли заметных результатов и вызвали разногласия внутри Европейского союза.

21 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил проведение встречи представителей России и Германии в Баку.

Ранее во Франции рассказали, что страны Европы ищут возможности возобновить диалог с Россией.

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