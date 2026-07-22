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Политика

Зеленского предупредили о последствиях возвращения Федорова в Минобороны Украины

Welt: Зеленский станет марионеткой толпы в случае возвращения Федорова на пост
Virginia Mayo/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский может лишиться реальной власти в случае восстановления уволенного министра обороны Михаила Федорова в должности. Об этом предупредил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

По его мнению, глава государства превратится в «марионетку толпы» и больше не сможет принимать самостоятельные решения, если поддастся давлению.

Также журналист предположил, что Федорова могли отправить в отставку на фоне внутриэлитной борьбы, связанной с доступом к военному бюджету. Как отметил Ваннер, в политическом поле Украины нередко звучат обвинения в коррупции. При этом корреспондент не смог оценить, как ситуация влияет на боевой дух военнослужащих.

15 июля Федорова, возглавившего Минобороны Украины в январе текущего года, отправили в отставку. На этом фоне в стране начались массовые протесты, участники которых требуют вернуть чиновника. Как писала газета «Украинская правда», Михаила Федорова могли уволить из-за конфликта с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. Последнего также отправили в отставку.

Британская газета The Times предположила, что экс-министр обороны может рассматривать возможность баллотироваться в президенты Украины. Журналисты утверждают, что Федорова подталкивают к созданию собственной партии, более того, он уже заручился поддержкой некоторых депутатов Верховной рады.

Ранее на Украине заговорили о поражении в конфликте с Россией из-за отставки Федорова.

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