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Политика

Украина захотела сотрудничать с дружественной России страной в сфере обороны

Посол Украины Майко: Киев готов сотрудничать с Казахстаном в оборонном секторе
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина готова сотрудничать с Казахстаном в оборонном секторе. Об этом в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил посол Украины в Казахстане Виктор Майко.

По его словам, Киев пока не сотрудничает с Астаной в сфере обороны, однако он «готов к такой работе».

«Мы готовы к такой работе. Однако должны на этой платформе не только давать, но и получать. Еще одно условие, пожалуй, самое важное — мы должны быть уверены, что наши технологии завтра не окажутся в чьих-то недружественных руках. В общем, мы готовы сотрудничать с Казахстаном, в том числе, и в оборонном секторе», — отметил Майко.

Он отметил, что формат такого сотрудничество не должен подразумевать «оборонные технологии за оборонные технологии». По словам Майко, сегодня Казахстан «является депозитарием огромного количества минералов», среди которых молибден, ванадий, вольфрам и другие. А у Украины есть опыт разработки и обогащения минералов.

20 июля украинские БПЛА ударили по судну Nelsa на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). МИД Казахстана осудил удары атаку украинских дронов по задействованным в транспортировке нефти судам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев проявляет неуважение к Казахстану, когда бьет по танкерам у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Ранее Зеленский потребовал от ЕС дать оружие и принять новые санкции против России.

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