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Политика

Власти Казахстана осудили атаки ВСУ на нефтяные суда

МИД Казахстана осудил удары ВСУ по задействованным в транспортировке нефти судам
artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

МИД Казахстана осудил удары дронов Вооруженных сил Украины по задействованным в транспортировке нефти судам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает произошедшие 17 и 19 июля т.г. в акватории Черного моря атаки БПЛА на гражданские суда, задействованные в легитимной транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что власти страны рассматривают такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Казахстана, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок.

19 июля морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) атаковали украинские беспилотники. В результате погрузку нефти были вынуждены остановить. После удара на танкере «ASIA» возник пожар, его потушили.

Розлива нефти не произошло, никто из сотрудников терминала не пострадал. В компании обратили внимание, что на борту танкеров работают международные экипажи.

Ранее нефтяной танкер загорелся у терминала КТК в Черном море после двух атак.

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