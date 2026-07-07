В НАТО полагают, что беспилотники не смогут окончательно вытеснить танки

FT: военные НАТО не считают, что дроны полностью вытесняют танки на поле боя

Военные Североатлантического альянса не считают, что дроны полностью вытеснят танки с поля боя. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

По информации издания, некоторые генералы полагают. что нужно быть готовыми к комбинированному использованию танков и дронов. Также стоит учитывать выживаемость техники на линии боевого соприкосновения, которая заметно снизилась на фоне массированного использования БПЛА.

«Логика будущих потребностей в вооружениях состоит не в выборе между танками и дронами. Нужны будут и танки, и дроны. Речь о гибридизации ... возможностей», — говорится в публикации.

14 июня военнослужащий с позывным «Фанат» рассказывал, что расчеты беспилотных систем российской группировки войск «Север» ведут масштабное противостояние с украинскими дронами в Сумской области.

По его словам, в районе боевых действий беспилотники участвуют не только в атаках на цели и разведке, но и вступают в прямое противоборство друг с другом.

Военный отметил, что на фронте сложилась практика регулярных перехватов одних беспилотников другими. Такие столкновения происходят как в воздухе, так и на земле, на различных высотах и скоростях.

Ранее российский морпех с позывным «Хантер» сбил шесть украинских дронов из пулемета за один бой.