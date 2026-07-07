Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Армия

В НАТО полагают, что беспилотники не смогут окончательно вытеснить танки

FT: военные НАТО не считают, что дроны полностью вытесняют танки на поле боя
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Военные Североатлантического альянса не считают, что дроны полностью вытеснят танки с поля боя. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

По информации издания, некоторые генералы полагают. что нужно быть готовыми к комбинированному использованию танков и дронов. Также стоит учитывать выживаемость техники на линии боевого соприкосновения, которая заметно снизилась на фоне массированного использования БПЛА.

«Логика будущих потребностей в вооружениях состоит не в выборе между танками и дронами. Нужны будут и танки, и дроны. Речь о гибридизации ... возможностей», — говорится в публикации.

14 июня военнослужащий с позывным «Фанат» рассказывал, что расчеты беспилотных систем российской группировки войск «Север» ведут масштабное противостояние с украинскими дронами в Сумской области.

По его словам, в районе боевых действий беспилотники участвуют не только в атаках на цели и разведке, но и вступают в прямое противоборство друг с другом.

Военный отметил, что на фронте сложилась практика регулярных перехватов одних беспилотников другими. Такие столкновения происходят как в воздухе, так и на земле, на различных высотах и скоростях.

Ранее российский морпех с позывным «Хантер» сбил шесть украинских дронов из пулемета за один бой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!