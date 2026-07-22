Генсек СНГ рассказал, к чему приведет выход Молдавии из организации

Лебедев: выход Молдавии из СНГ приведет к потере рынков и лишит других преимуществ

Выход Молдавии из Содружества Независимых Государств (СНГ) нанесет ей ущерб. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.

«Все эксперты, которые занимаются этими вопросами <...> приходят к выводу, что это ущерб для республики. Это большая потеря рынка. Кроме того, потеря преимуществ, которые дают соглашения в рамках СНГ. Но политические соображения возобладали», — сказал он.

В июне бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна ежегодно теряет около €1 млрд из-за курса на сворачивание двусторонних отношений с Россией и СНГ. По его словам, с 2021 года республика потеряла около €5 млрд.

В марте решения о выходе Молдавии из базовых договоров СНГ — о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации — были одобрены президентом страны Майей Санду и вступили в силу. Кроме того, согласно постановлению, правительство денонсировало Устав СНГ, который был подписан в Минске 22 января 1993 года.

Ранее Молдавия захотела взыскать с России средства за ремонт ЛЭП Исакча — Вулканешты.