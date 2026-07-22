Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Генсек СНГ рассказал, к чему приведет выход Молдавии из организации

Лебедев: выход Молдавии из СНГ приведет к потере рынков и лишит других преимуществ
Михай Карауш/РИА Новости

Выход Молдавии из Содружества Независимых Государств (СНГ) нанесет ей ущерб. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.

«Все эксперты, которые занимаются этими вопросами <...> приходят к выводу, что это ущерб для республики. Это большая потеря рынка. Кроме того, потеря преимуществ, которые дают соглашения в рамках СНГ. Но политические соображения возобладали», — сказал он.

В июне бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна ежегодно теряет около €1 млрд из-за курса на сворачивание двусторонних отношений с Россией и СНГ. По его словам, с 2021 года республика потеряла около €5 млрд.

В марте решения о выходе Молдавии из базовых договоров СНГ — о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации — были одобрены президентом страны Майей Санду и вступили в силу. Кроме того, согласно постановлению, правительство денонсировало Устав СНГ, который был подписан в Минске 22 января 1993 года.

Ранее Молдавия захотела взыскать с России средства за ремонт ЛЭП Исакча — Вулканешты.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!