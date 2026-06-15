Додон: Молдавия теряет около €1 млрд в год из-за разрыва контактов с РФ и СНГ

Молдавия ежегодно теряет около €1 млрд из-за курса республики на сворачивание двусторонних отношений с Россией и СНГ. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

«С прихода нынешней власти они взяли путь на то, чтобы сворачивать двусторонние отношения с Россией. Практически не было никаких контактов на высшем уровне», — сказал он.

По его словам, с 2021 года Молдавия потеряла около €5 млрд.

«Годовой бюджет Республики Молдова за 2026 год, утвержденный парламентом, — как раз вот эти €5 млрд. То есть мы потеряли за 5 лет годовой бюджет Республики Молдова», — добавил Додон.

В мае стало известно, что Молдавия намерена выставить России счет на 500 тыс. леев (около 2,7 млн рублей) за ремонт высоковольтной линии электропередачи. Власти страны заявили, что ЛЭП была повреждена 23 марта в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру юга Украины. Из-за резкого сокращения поставок электричества власти Молдавии объявили тогда режим ЧП в энергетике.

Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев считает, что отказ нынешних властей от полноценного участия в деятельности Евразийского экономического союза, несмотря на статус наблюдателя, наносит значительный экономический и социальный ущерб республике.

Ранее посол РФ в Кишиневе предложил Молдавии возобновить диалог о сотрудничестве.