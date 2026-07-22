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В ГД предложили поощрять россиян, ведущих здоровый образ жизни

Миронов: россиян, ведущих здоровый образ жизни, нужно поощрять
Shutterstock/FOTODOM

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов заявил РИА Новости, что россиян, ведущих здоровый образ жизни, необходимо поощрять.

Для этого Миронов предложил ввести систему налоговых, страховых и сервисных поощрений.

Также он предложил расширить эксперимент «Персональные медицинские помощники» с диспансерных больных на все население и дать россиянам возможность добровольно подключать носимые устройства через раздел «Мое здоровье» на портале «Госуслуги».

«Я это все беру в работу. Мои помощники, которые занимаются здравоохранением, в ближайшее время подготовят все бумаги», — добавил Миронов.

22 июля Миронов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложение ввести специальный механизм реализации жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) гражданам по себестоимости с предоставлением производителям, дистрибьюторам и аптечным организациям специальных налоговых льгот.

Миронов уточнил, что россияне стали тратить больше средств на лекарства, поэтому государство должно вмешаться в эту сферу.

Ранее в Госдуме призвали ограничить наценку на базовые продукты.

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