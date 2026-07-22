В ГД предложили поощрять россиян, ведущих здоровый образ жизни

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов заявил РИА Новости, что россиян, ведущих здоровый образ жизни, необходимо поощрять.

Для этого Миронов предложил ввести систему налоговых, страховых и сервисных поощрений.

Также он предложил расширить эксперимент «Персональные медицинские помощники» с диспансерных больных на все население и дать россиянам возможность добровольно подключать носимые устройства через раздел «Мое здоровье» на портале «Госуслуги».

«Я это все беру в работу. Мои помощники, которые занимаются здравоохранением, в ближайшее время подготовят все бумаги», — добавил Миронов.

22 июля Миронов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложение ввести специальный механизм реализации жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) гражданам по себестоимости с предоставлением производителям, дистрибьюторам и аптечным организациям специальных налоговых льгот.

Миронов уточнил, что россияне стали тратить больше средств на лекарства, поэтому государство должно вмешаться в эту сферу.

Ранее в Госдуме призвали ограничить наценку на базовые продукты.