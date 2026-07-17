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Общество

В Госдуме призвали ограничить наценку на базовые продукты

Депутат Миронов предложил ограничить наценку на продукты до 10%
4045/Shutterstock/FOTODOM

Россияне вынуждены экономить на продуктах, поэтому нужно запретить торговым точкам делать наценку на базовые продукты выше 10%. С таким предложением в беседе с «Газетой.Ru» выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Наши граждане стали реже ходить за продуктами. Посещаемость продуктовых магазинов у дома за первые полгода 2026-го упала на 10%, подсчитали в компании, которая занимается установкой кассового оборудования. На эту тенденцию многие другие аналитики указывают с осени прошлого года: люди экономят на еде, на самом необходимом! Это доказывает, что реальная потребительская инфляция гораздо выше тех 6%, о которых рапортует Росстат. И нужно не маскировать проблемы статистикой, а вводить меры госрегулирования цен, как давно предлагает наша партия. Одна из таких мер — ограничение розничных наценок на основные продукты питания 10% от оптовой цены», — сказал он.

Депутат отметил, что сейчас за некоторые продукты россияне переплачивают вдвое.

«Сейчас накрутки в супермаркетах доходят до 250%. ФАС признавала, что наценки на хлеб достигают 100%. За основной продукт покупатели переплачивают вдвое! Мы настаиваем, что нужно законом установить жесткое правило: наценки на базовые продукты — хлеб, мясо, молоко, масло, яйца и другие — в любой торговой точке должны быть не выше 10%», — заявил он.

Миронов предложил снизить НДС на продукты до 5% и обязать торговые сети закупать продукцию небольших региональных производителей.

Ранее в Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за неправильные ценники в магазинах.

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