Молдавии выставят счет за неуплаченные взносы при выходе из СНГ

Генсек Лебедев: Молдавии выставят счет за долги по взносам при выходе из СНГ

Молдавии предстоит погасить задолженность по обязательным взносам в единый бюджет Содружества Независимых Государств (СНГ), накопившуюся за несколько лет. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Молдова не платила несколько лет взносы в единый бюджет СНГ, поэтому эксперты сейчас определили, что она должна компенсировать. Видимо, ей будет предъявлен счет», — сказал он.

Лебедев отметил, что не берется оценивать, удастся ли взыскать задолженность. Он выразил надежду, что Молдавия выплатит накопившуюся сумму.

В июне бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна ежегодно теряет около €1 млрд из-за курса на сворачивание двусторонних отношений с Россией и СНГ. По его словам, с 2021 года республика потеряла около €5 млрд.

В марте решения о выходе Молдавии из базовых договоров СНГ — о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации — были одобрены президентом страны Майей Санду и вступили в силу. Кроме того, согласно постановлению, правительство денонсировало Устав СНГ, который был подписан в Минске 22 января 1993 года.

Ранее Молдавия захотела взыскать с России средства за ремонт ЛЭП Исакча — Вулканешты.