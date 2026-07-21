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Политика

Глава Пентагона раскрыл, куда нужно направить дополнительные ассигнования вместо Украины

Хегсет: дополнительные ассигнования нужны ВС США, а не Украине
Alex Brandon/AP

США должны выделять дополнительные бюджетные средства американским вооруженным силам, а не Киеву. Об этом заявил на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям шеф Пентагона Пит Хегсет, трансляцию ведет Associated Press.

«Я бы сказал, что обеспечение американских мужчин и женщин (служащих в ВС — Прим. ред.), в отличие от украинских, является более высоким приоритетом для сената США», — подчеркнул министр.

21 июля газета The Washington Post сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Пентагон столкнулся с острым дефицитом бюджета из-за войны с Ираном, и некоторые критически важные статьи расходов могут остаться без финансирования в ближайшие недели.

В материале отмечается, что часть бюджета на 2026 год, покрывающая текущие операции ВМС и ВВС, может иссякнуть к концу июля. Чтобы продержаться до 1 октября, Пентагон уже перераспределяет средства, отменяя учения и сокращая расходы на оборудование, тренировки и техническое обслуживание, необходимые для поддержания боеготовности.

Ранее в США оценили сроки восполнения арсенала боеприпасов после войны с Ираном.

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