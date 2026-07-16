В США оценили сроки восстановления запасов боеприпасов после конфликта с Ираном

Hill: четыре года уйдут на восполнение США запасов оружия после войны с Ираном

Первая фаза боевых действий США против Ирана привела к значительному расходу боеприпасов, на восстановление их запасов потребуется как минимум четыре года. Об этом сообщает газета The Hill.

По оценке издания, такой срок возможен лишь при условии, что американский конгресс одобрит дополнительное финансирование.

При этом журналисты отмечают, что недавнее возобновление ударов по Ирану может еще больше увеличить расход боеприпасов и, соответственно, отодвинуть сроки полного восстановления американских арсеналов.

До этого телекомпания CNN со ссылкой на представителя военного ведомства США сообщала, что запасы ключевого американского вооружения все еще истощены, а Пентагон пытается расширить промышленную базу для их производства. По словам источника, министерство войны активно ищет и внедряет наилучшие инновации, чтобы обеспечить масштабное производство и повысить устойчивость цепочек поставок.

12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до «прекращения вмешательства США в регионе». В ответ Соединенные Штаты начали новую серию атак по целям в Иране, а министр обороны Пит Хегсет заявил, что Тегеран «сделал плохой выбор». По информации Axios, Соединенные Штаты нанесли удары по иранским радарам, складам ракет и беспилотников, а также пусковым установкам. Позже CENTCOM сообщил, что поражены «примерно 140 иранских военных целей». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп сообщил, что General Motors и Ford подключат к производству оружия в США.