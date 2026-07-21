В Совфеде высказались о вероятном визите главы ФБР в Россию

Сенатор Владимир Джабаров позитивно оценил возможный визит главы ФБР Кэша Пателя в Россию. Во время беседы с журналистами он назвал встречу глав спецслужб обычной практикой, передает РИА Новости.

«Если приедет (Патель в Россию. — Прим. Ред.), это хорошо. Здесь ноу-хау никакого нет. У нас это было», — сказал Джабаров.

По его словам, американцы в свое время предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге, который был предотвращен. В свою очередь Россия предупредила США о теракте в 2013 году, который готовили братья Царнаевы, добавил сенатор. Тамерлан Царнаев был устранен во время перестрелки с полицией, а Джохар арестован и позже приговорен к высшей мере наказания.

До этого издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию в середине октября этого года. Отмечается, что сначала он остановится в Москве, а затем в Санкт-Петербурге. Принимающей стороной, полагает издание, станет ФСБ. При этом неизвестно, встретится ли Патель с президентом России Владимиром Путиным или с кем-либо из его высокопоставленных помощников, отмечает Politico.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения СМИ о визите главы ФБР в Россию.