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Политика

В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о визите главы ФБР в Россию

Песков о возможном визите главы ФБР в РФ: не располагаю об этом информацией
CNP/AdMedia/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не располагает никакой информации о возможном визите директора ФБР Кэша Пателя в Россию осенью текущего года. Об этом он заявил на брифинге.

«Нет, я не располагаю об этом информацией. Никакой информации. Вы знаете, что такие визиты обычно проходят достаточно в непубличном режиме. Вот поэтому я по этой теме ничего вам сказать не могу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

21 июля издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Патель планирует посетить Россию 14–15 октября. По его данным, сначала он остановится в Москве, а затем отправится в Санкт-Петербург. Принимающей стороной, полагает издание, станет ФСБ. Пока неясно, встретится ли он с президентом России Владимиром Путиным или с кем-либо из его высокопоставленных помощников.

Последним директором ФБР, который посещал Россию, был Роберт Мюллер в 2013 году.

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, приезд главы ФБР может быть связан с так называемым «Рашагейтом».

Ранее директор ФБР назвал Украину местом отмывания денег и коррупции.

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