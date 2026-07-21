Президент Ирана стал чаще общаться с верховным лидером

Пезешкиан заявил, что уровень общения с верховным лидером Ирана Хаменеи повысился

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что уровень общения руководства страны с верховным лидером Моджтабой Хаменеи повысился. Об этом пишет The Guardian.

Теперь все решения принимаются в соответствии с указаниями верховного лидера, отметил президент.

«Благодаря улучшению коммуникации и расширению доступа к нашему любимому лидеру все действия организуются в соответствии с его указаниями», — сказал Пезешкиан.

18 июля выяснилось, что Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в сентябре в столице Индии Нью-Дели.

18-й саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября 2026 года. Индия в этом году является председателем организации. Главной темой мероприятия станет «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития».

Ранее Пезешкиан поблагодарил Россию за поддержку Ирана.